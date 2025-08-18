Ranking the Top 10 weeks of the 2025 college football season

We have finally made it as the first game week of the 2025 college football season is officially here. This season once again should be nothing short of incredible with tons of excitement and drama.
Every week has several intriguing matchups. While many games look enticing now, some are bound to lose their luster with teams disappointing as the season unfolds. However, there will always be new exciting matchups formed with surprise teams that outperform their preseason expectations.
Let’s take a look at the top 10 weeks of the 2025 college football season based on each week’s slate of matchups.
10. Week 3 (Sept 13)
- No. 4 Clemson at Georgia Tech
- No. 5 Georgia at No. 24 Tennessee
- No. 19 Texas A&M at No. 6 Notre Dame
- No. 15 Florida at No. 9 LSU
- Arkansas at No. 21 Ole Miss
- Sleeper Matchup: Duke at Tulane
9. Week 11 (Nov 8)
- No. 20 Indiana at No. 2 Penn State
- Florida State at No. 4 Clemson
- No. 7 Oregon at Iowa
- No. 9 LSU at No. 8 Alabama
- No. 22 Iowa State at TCU
- Tulane at Memphis (Fri)
- Sleeper Matchup: Miami (OH) at Ohio (Tues)
8. Week 4 (Sept 20)
- No. 15 Florida at No. 10 Miami (FL)
- No. 11 Arizona State at Baylor
- No. 12 Illinois at No. 20 Indiana
- No. 14 Michigan at Nebraska
- Auburn at No. 18 Oklahoma
- Tulane at No. 21 Ole Miss
- No. 23 Texas Tech at Utah
- Sleeper Matchup: UNLV at Miami (OH)
7. Week 12 (Nov 15)
- No. 1 Texas at No. 5 Georgia
- No. 4 Clemson at Louisville (Fri)
- No. 18 Oklahoma at No. 8 Alabama
- No. 13 South Carolina at No. 19 Texas A&M
- No. 15 Florida at No. 21 Ole Miss
- Sleeper Matchup: Utah at Baylor
6. Week 5 (Sept 27)
- No. 7 Oregon at No. 2 Penn State
- No. 3 Ohio State at Washington
- No. 8 Alabama at No. 5 Georgia
- No. 9 LSU at No. 21 Ole Miss
- USC at No. 12 Illinois
- Auburn at No. 19 Texas A&M
- Sleeper Matchup: Georgia Southern at James Madison
5. Week 1 (Aug 30)
- No. 1 Texas at No. 3 Ohio State
- No. 6 Notre Dame at No. 10 Miami (FL) (Sun)
- No. 8 Alabama at Florida State
- No. 9 LSU at No. 4 Clemson
- Virginia Tech vs No. 13 South Carolina (Sun)
- Nebraska vs Cincinnati (Thurs)
- TCU at North Carolina (Mon)
- Sleeper Matchup: No. 25 Boise State at USF (Thurs)
4. Week 14 (Nov 29)
- No. 19 Texas A&M at No. 1 Texas (Fri)
- No. 3 Ohio State at No. 14 Michigan
- No. 4 Clemson at No. 13 South Carolina
- No. 5 Georgia at Georgia Tech (Fri)
- No. 7 Oregon at Washington
- No. 8 Alabama at Auburn
- No. 9 LSU at No. 18 Oklahoma
- Sleeper Matchup: Navy at Memphis (Thurs)
3. Week 7 (Oct 11)
- No. 18 Oklahoma vs No. 1 Texas
- No. 3 Ohio State at No. 12 Illinois
- No. 5 Georgia at Auburn
- No. 20 Indiana at No. 7 Oregon
- No. 13 South Carolina at No. 9 LSU
- No. 11 Arizona State at Utah
- No. 14 Michigan at USC
- No. 15 Florida at No. 19 Texas A&M
- Sleeper Matchup: Virginia Tech at Georgia Tech
2. Week 8 (Oct 18)
- No. 16 SMU at No. 4 Clemson
- No. 21 Ole Miss at No. 5 Georgia
- USC at No. 6 Notre Dame
- No. 24 Tennessee at No. 8 Alabama
- Louisville at No. 10 Miami (FL) (Fri)
- No. 23 Texas Tech at No. 11 Arizona State
- No. 18 Oklahoma at No. 13 South Carolina
- Washington at No. 14 Michigan
- UNLV at No. 25 Boise State
- Sleeper Matchup: Baylor at TCU
1. Week 10 (Nov 1)
- No. 2 Penn State at No. 3 Ohio State
- No. 5 Georgia vs No. 15 Florida
- No. 10 Miami (FL) at No. 16 SMU
- No. 11 Arizona State at No. 22 Iowa State
- No. 13 South Carolina at No. 21 Ole Miss
- No. 23 Texas Tech at No. 17 Kansas State
- No. 18 Oklahoma at No. 24 Tennessee
- Sleeper Matchup: USC at Nebraska
